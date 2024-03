Rival nas quartas do Paulista, Portuguesa não ganha do Santos desde 2013

Em 2015, no Pacaembu, o Santos venceu a Portuguesa por 3 a 1. Oito anos depois, em 2023, o Peixe voltou a superar a Lusa, dessa vez por 4 a 0, na Vila Belmiro.

Classificação e jogos Paulista

A Portuguesa conquistou a classificação para as quartas de final do Paulista neste sábado (2), após uma combinação de resultados a favor da equipe. O time venceu o Mirassol por 1 a 0 e ainda contou com as derrotas de Santo André e Ituano, que garantiram o passe da Lusa para a próxima fase.

As equipes se enfrentam após o encerramento da fase de grupos. Líder isolado do Grupo A, o Santos será o time mandante do confronto.