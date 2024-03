???????Marlon Freitas destaca atuação e dever feito pelo Botafogo no clássico

Marlon Freitas foi decisivo para o Botafogo no clássico com o Fluminense, neste domingo, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. O volante abriu o placar e depois recolocou o time à frente, já na reta final do jogo. Uma atuação importante para um jogador contestado pela torcida na reta final de 2023.

"Muito importante para mim. Não é porque fiz dois gols que tem de chegar aqui e falar um monte de coisa. Sou um cara que tem uma sabedoria muito grande. Eu continuo trabalhando. Como falei, buscando minha melhor versão. Sei quem eu sou. Agradecer à minha família por todo apoio, pelo carinho nos momentos difíceis. Momentos bons também, que foram muitos no ano passado. É seguir trabalhando, com muita humildade. Como falei, estou aqui para poder ajudar e sempre vou tentar dar o meu melhor para ajudar a equipe", declarou Marlon Freitas.

Logo aos dois minutos de jogo, o volante apareceu bem na área, aparou a bola e bateu de esquerda, em um bonito gol. Ele se emocionou e chorou na comemoração. Recentemente, ele perdeu o sogro.