Giro: Coritiba goleia Cianorte pela ida das quartas de final do Paranaense

O Coritiba goleou o Cianorte por 4 a 0, em jogo válido pela ida das quartas de final do Campeonato Paranaense. Leandro Damião, Robson (duas vezes) e Matheus Frizzo foram os autores dos gols no Estádio Municipal Olímpico Albino Turbay.

O jogo de volta está marcado para o próximo sábado, às 16 horas (de Brasília), no Couto Pereira. O Coxa comandado por Guto Ferreira terminou a primeira fase na segunda colocação, com 21 pontos.

No sábado, o Athletico-PR perdeu por 1 a 0 para o Londrina, o que ocasionou a demissão do técnico Juan Carlos Osorio. O segundo confronto da eliminatória acontecerá no domingo, às 18h30, com mando do Furacão.