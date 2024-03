Caio Paulista é vaiado em reencontro com o São Paulo no Morumbi como jogador do Palmeiras

Agora com a camisa do Palmeiras, Caio Paulista teve um reencontro com o São Paulo, torcida tricolor e Morumbi, na noite deste domingo. O atleta, que começou no banco, foi acionado pelo técnico Abel Ferreira no empate por 1 a 1, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista.

O camisa 16 entrou aos 33 minutos do segundo tempo na vaga do Raphael Veiga e atuou por cerca de 22 minutos. Assim que pisou em campo recebeu vaias da torcida do São Paulo, seu ex-clube. Além disso, também foi vaiado nas vezes que tinha a posse de bola.

Essa foi a oitava partida de Caio Paulista com a camisa do Palmeiras. Ele tem três partidas como titular e quatro saindo do banco de reservas. O atleta soma duas assistências pelo Verdão: deu um passe para gol no empate por 1 a 1 contra o Santo André, e outra na vitória por 2 a 0 sobre a Portuguesa, quando esteve entre os onze iniciais. Esse foi o primeiro embate de Caio contra o Tricolor, já que na Supercopa não foi utilizado.