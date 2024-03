Botafogo vence o Fluminense e seca o Vasco para ir à semifinal do Carioca

O Botafogo fez o que lhe cabia, com uma dose de emoção, e agora vai secar o Vasco. Neste domingo, o Fogão venceu o Fluminense por 4 a 2, no Maracanã, pela 11ª rodada da Taça Guanabara, e manteve a esperança de ir à semifinal do Campeonato Carioca. Para isso acontecer, a equipe conta com um tropeço do Cruzmaltino contra a Portuguesa, neste domingo.

A matemática do Botafogo no Carioca envolvia duas "equações". A primeira era vencer o Fluminense, e agora a missão é secar o Vasco. O Cruzmaltino, que tem 19 pontos, não pode vencer a Portuguesa.

Com 20 unidades, o Botafogo ocupa a quarta colocação neste momento, com uma vitória a mais do que o Vasco. Assim, em caso de empate do rival, o Fogão fica com a classificação.