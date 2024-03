Suspensos, António Oliveira e Gustavo Henrique vão desfalcar Corinthians contra Água Santa

O Corinthians não contará com o técnico António Oliveira e com o zagueiro Gustavo Henrique diante do Água Santa, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. A dupla levou cartão amarelo neste domingo, durante a vitória do Timão por 3 a 2 diante do Santo André, na Neo Química Arena.

António já havia sido amarelado nos jogos contra Portuguesa, em sua estreia, e na derrota para a Ponte Preta. O treinador é conhecido por reclamar bastante da arbitragem à beira do campo. Na vitória contra o Ramalhão, Flavio Rodrigues de Sousa foi o homem do apito e não deixou passar a contestação do treinador, durante a segunda etapa.

Já Gustavo Henrique, titular absoluto da equipe, foi advertido com amarelo por conta de uma entrada dura no campo de defesa aos 13 minutos da segunda etapa. O beque já havia sido punido contra Palmeiras e Ponte Preta.