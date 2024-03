Rojas tem embasamento jurídico para rescisão unilateral com Corinthians

No "mundo ideal", o Corinthians chega a um acordo de rescisão com o jogador. Reuniões entre os advogados do clube e do jogador devem acontecer nos próximos dias para que o desfecho caminhe nessa direção. Ainda não se sabe, porém, se essa será a vontade do atleta.

Além disso, a reportagem da Gazeta Esportiva apurou que pessoas do clube enxergam com preocupação esse cenário, já que poderia abrir precedente para que outros atletas tomem a mesma decisão que Rojas e deixem a agremiação sem grandes empecilhos. Vários jogadores do atual elenco, além de outros que deixaram a equipe recentemente, também possuem valores de direito de imagem para receber.

O ex-camisa 10 do Timão pode levar o caso à Fifa pois, segundo o regulamento da entidade, a rescisão contratual unilateral de um jogador pode acontecer quando é completado o segundo mês sem pagamento, seja de salário ou algum dinheiro relacionado ao contrato. Levando em conta o ano passado, o Corinthians deve cerca de cinco meses de direito de imagem.

Rojas já entrou em contato com a entidade máxima do futebol no final de 2023 e notificou o Corinthians. Como o clube atrasou uma parcela do novo acordo, o meia tem embasamento para levar novamente o caso à Fifa e pedir sua rescisão. Nesse cenário, dificilmente o atleta não teria causa ganha.

Se Rojas seguir esses passos e conseguir sua rescisão, o Corinthians, em tese, teria que fazer novo acordo para pagar tudo o que deve ao atleta, somado aos valores que seriam pagos até o final de seu contrato. O Timão anunciou que o contrato do jogador era válido até junho de 2026, mas o registro da Federação Paulista de Futebol (FPF) consta que seu vínculo vai até julho de 2027.

Na prática, porém, a Fifa analisa situações e adota critérios, como o período que o jogador defendeu o clube e quanto tempo de contrato restaria para o final do vínculo. Normalmente, para não causar enriquecimento ilícito, a entidade reduz o valor a ser pago ao atleta.