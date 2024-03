Presidente do Flamengo garante permanência de Gabigol: "Não vai sair"

TAZA ??

"Gabigol teve uma pequena lesão. Por isso que hoje não estava jogando, ele e o Wesley. Acho que deve estar disponível para o próximo jogo. Ele é jogador do Flamengo até o final do ano. Eu falo isso toda hora. Daqui a pouco vou ficar rouco de dizer esse troço. Ele não vai sair do Flamengo. Eu sou presidente do Flamengo, ele tem contrato conosco e não vai sair. A torcida pode ficar tranquila em relação a isso", disse Landim.

A pequena lesão muscular tirou Gabigol do duelo com o Madureira. O ídolo rubro-negro está na condição de reserva de Pedro. A queda de desempenho, desde 2023, foi um motivo que fez a possível renovação de contrato não avançar.