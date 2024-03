Presidente do Corinthians detalha dívida com Rojas e garante: "Vamos pagar"

Augusto Melo, presidente do Corinthians, detalhou a dívida que o clube tem com o meia Matías Rojas, que não atuará mais pelo clube. O mandatário garantiu que o Timão chegará a um acordo com o jogador de 28 anos, que foi contratado em meados de 2023.

"Desde que ele (Rojas) foi contratado, não recebeu. Estamos aqui para solucionar, é o nosso trabalho, obrigação. Não está fácil. Aparecem essas surpresas todo dia e temos que correr atrás para solucionar", comentou Augusto em contato com os repórteres após a vitória do Corinthians contra o Santo André, neste sábado.

"A dívida era de R$ 8 milhões, pagamos uma parte no mês passado. Vamos ver com o financeiro. Rojas está super tranquilo, estamos conversando numa boa. Ele tem problemas familiares, quer ficar perto da família e a gente respeita", complementou Augusto.