Palmeiras recebe ata da Fifa que reconhece a Copa Rio de 1951 como primeiro torneio mundial de clubes

Leia mais: Dossiê palmeirense mostrou ligação com a Fifa e ouviu craque da Juventus

Buscando o reconhecimento desse título, o Palmeiras montou um extenso dossiê, em 2006, com reportagens sobre a Copa Rio. No ano do centenário palmeirense e da realização da Copa do Mundo no Brasil, a ata do Comitê Executivo da Fifa foi enviada ao governo brasileiro destacando a "concordância com pedido da CBF para reconhecer o torneio entre clubes europeus e sul-americanos vencido pelo Palmeiras em 1951 como o primeiro Campeonato Mundial de Clubes".

Esse documento - 31ª reunião do Comitê Executivo da Fifa, realizada no Grand Hyatt, em São Paulo, em 7 de junho de 2014 - está disponível de forma online no site do Palmeiras.

Apesar disso, a Fifa considera, em seu site oficial, apenas os Mundiais de organização própria, que teve início em 2000.