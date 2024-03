Inter de Limeira vence Ituano e decreta eliminação do Corinthians na fase de grupos do Paulistão

A Inter de Limeira acabou com qualquer chance de classificação do Corinthians para as quartas de final do Paulistão. Neste sábado, a equipe de Limeira venceu o Ituano por 2 a 0, no Limeirão, e alcançou os 17 pontos, garantindo vaga próxima fase. O time de Itu, por sua vez, fica com seis pontos, em terceiro lugar do Grupo A.

No Grupo C, o Red Bull Bragantino, com 18 pontos, ficou com a outra vaga depois da derrota da equipe de Mirassol para a Portuguesa. Ainda com um jogo a menos, o Bragantino é líder, enquanto a Inter está na segunda posição.

Ambas equipes retornam a campo no próximo domingo para jogo da 12ª e última rodada da fase de grupos do Paulistão. A Inter de Limeira enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, às 16 horas (de Brasília). No mesmo horário, o Ituano recebe o São Paulo, no Estádio Novelli Júnior.