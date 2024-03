Goiatuba x Atlético-GO e Goiânia x Goiás: prováveis escalações e onde assistir

Neste sábado, Atlético-GO e Goiás entram em campo pelas quartas de final do Campeonato Goiano. O Dragão enfrenta o Goiatuba, no Estádio Divino Garcia Rosa, às 16h (de Brasília). Enquanto o Esmeraldino jogará contra o Goiânia, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, às 18h.

- JOGO GOIATUBA x ATLÉTICO-GO

ONDE ASSISTIR