Com tranquilidade, Braga bate Estrela Amadora e vence mais uma no Português

O Braga comemorou mais uma vitória no Campeonato Português neste sábado, contra o Estrela Amadora, por 3 a 0, no estádio de Braga. Banza, Bruma e Roger Fernandes marcaram os gols da partida.

Com o resultado positivo, o Braga chegou à terceira vitória seguida no Português e encostou no Porto na tabela. A equipe ocupa a quarta posição, com os mesmos 49 pontos do rival. Todavia, o time de Porto possui vantagem nos saldo de gols e ainda joga na rodada.

O Estrela Amadora, por sua vez, segue na luta contra o rebaixamento. A equipe ocupa a 14ª colocação, com 22 pontos somados, podendo perder posições ainda nesta rodada.