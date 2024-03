Borussia Dortmund vence o Union Berlin e segue na parte de cima da tabela do Alemão

Neste sábado, o Borussia Dortmund visitou o Union Berlin no Estádio An der Alten Forsterei, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Alemão. Com gols de Karim Adeyemi e Ian Maatsen, a equipe visitante venceu de 2 a 0.

O time de Dortmund chega aos 44 pontos e segue na parte de cima da tabela, ocupando a quarta colocação da Bundesliga. Os mandantes têm 25 pontos e ocupam o 14º lugar.

O próximo compromisso do Union Berlin está marcado para a próxima sexta-feira, às 16h30 (de Brasília), contra o Stuttgart, pelo Campeonato Alemão. O Borussia Dortmund, por sua vez, volta a campo apenas no outro sábado, às 14h30, diante do Werder Bremen, pela mesma competição.