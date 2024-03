'Realização de criança' e 'em choque': Rafael e Pablo Maia celebram convocação

O goleiro Rafael e o volante Pablo Maia, do São Paulo, foram surpreendidos ao terem seus nomes falados por Dorival Júnior durante a convocação à seleção brasileira nesta sexta-feira. Eles celebraram a oportunidade e descreveram as reações ao serem chamados pelo treinador.

Ambos representarão o Brasil pela primeira em suas carreiras. Rafael, que descobriu a notícia no CT da Barra Funda, afirmou estar realizando um sonho de criança e agradeceu ao São Paulo por ter aberto as portas no ano passado.

"Eu não sei o que falar, estou muito feliz. É uma realização de criança, de alguém que sempre quis vestir a camisa da Seleção. Sentir isso, é a realização de um sonho. É difícil de falar, estou muito feliz. E quero ligar para os meus pais e agradecer, agradecer todo mundo. Agradeço muito ao São Paulo, se eu não tivesse vivido tudo o que vivi nesse clube, se o time não tivesse aberto as portas para mim, nada disso ia acontecer. Quero agradecer a todo mundo que ajudou, que é responsável para que isso pudesse acontecer. Agradeço ao Dorival, já estou ansioso para me apresentar", disse o arqueiro à SPFC Play.