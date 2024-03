Abel explica baixa minutagem de Lázaro e pede confiança em trabalho da comissão

Neste Paulista, Abel conseguiu rodar o elenco e dar oportunidade a todos os jogadores do plantel. Contudo, mesmo classificado às quartas do Paulista de forma antecipada, Abel não poupou jogadores para enfrentar a Lusa. O treinador explicou sua posição de fazer escolhas e pediu confiança ao torcedor no trabalho da comissão.

"Se pedir a cada um dos palmeirenses para escolher, não haveria jogo porque cada um escolheria um time diferente. Houve alguém que decidiu que tem que ter uma pessoa dentro do clube que tem uma função: escolher os jogadores que tem que entrar e sair. Depois, vamos apoiar ou cornetar, e essa pessoa sou eu. Eles que confiem no nosso trabalho e tenham certeza que tudo que faço é pensar no que é melhor para nosso time. Tenho essa frase no meu gabinete em negrito. Quando tenho dúvidas, pergunto: 'o que é melhor para o nosso time?'. Temos gostado muito do Lázaro e é um jogador que foi contratado porque tinha qualidade que nós gostamos" finalizou.

Lázaro fez sua estreia com a camisa do Verdão no dia 15 de fevereiro, na vitória por 1 a 0 sobre o São Bernardo, fora de casa. Na ocasião, ficou em campo pro 12 minutos depois da saída de Marcos Rocha. Enquanto isso, diante da Portuguesa, o camisa 17 atuou por 24 minutos, dessa vez entrando na vaga de Endrick.

Visando receber mais minutos, Lázaro está à disposição do Palmeiras para o clássico contra o São Paulo, que acontece neste domingo (3). A bola rola às 20h (de Brasília), no MorumBis, pela 11ª rodada. Com 24 pontos, o Verdão é líder do Grupo B e da tabela geral do Paulistão.

