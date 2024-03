Presidente do São Paulo celebra convocações de Rafael e Pablo Maia à seleção

O presidente do São Paulo, Julio Casares, comemorou as convocações do goleiro Rafael e do volante Pablo Maia para a seleção brasileira, nesta sexta-feira, por meio de suas redes sociais. Os dois jogadores foram chamados por Dorival Júnior para os amistosos contra Inglaterra e Espanha, que ocorrerão em março.

Casares festejou o fato de ambos aparecerem na primeira lista de Dorival e os parabenizou. Eles foram treinados pelo comandante no Tricolor e representarão seu país pela primeira vez.