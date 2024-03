Moreira treina parcialmente, e São Paulo abre preparação para clássico contra o Palmeiras

O elenco do São Paulo trabalhou nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda, e iniciou a preparação para o jogo contra o Palmeiras, que acontece no domingo. Em meio às atividades para o clássico, o técnico Thiago Carpini teve a presença do lateral direito Moreira.

Liberado pelo departamento médico da equipe para a transição com os preparadores físicos, o ala participou de uma parte dos trabalhos com bola e se aproximou do retorno. Ele desfalca o time desde o clássico contra o Santos.

Já Rodrigo Nestor deu sequência à transição física com atividades individuais. Enquanto isso, Rafinha treinou com a equipe de fisioterapia no gramado, e Luiz Gustavo ficou em tratamento no Reffis Plus.