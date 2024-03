Meia atacante do Almería é encaminhado ao hospital durante duelo contra o Celta pelo Espanhol

Na tarde desta sexta-feira, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol, o meia atacante do Almería, Luka Romero, de apenas 19 anos, foi encaminhado ao hospital após ser atingido no rosto pela chuteira de seu próprio companheiro, aos 43 minutos da primeira etapa, na derrota por 1 a 0 para o Celta de Vigo.

"Luka Romero foi transferido para um hospital para realizar exames após o forte golpe que sofreu em seu rosto. Desejamos que não haja nada e que o jogador possa se recuperar", escreveu o clube em nota oficial.