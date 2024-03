Luciano encerra jejum e iguala marca de França na artilharia do São Paulo no século

Luciano ainda assumiu o 28º lugar na artilharia histórica do São Paulo. O primeiro colocado é Serginho Chulapa, ex-atacante da equipe, com 242 bolas na rede.

Comemora gol, Luciano, daquele jeito ???#VamosSãoPaulo ?? ? Rubens Chiri / São Paulo FC pic.twitter.com/hlmK6uyBbo ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 29, 2024

Ao marcar diante da Inter de Limeira, Luciano encerrou um jejum de nove jogos sem ir às redes. O último - e único - dele na temporada foi na estreia contra o Santo André, quando o Tricolor venceu por 3 a 1, no Morumbis.

O jogador foi reserva em Brasília, mas pode retornar ao time titular com a ausência de Calleri, que recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso no clássico contra o Palmeiras. O Choque-Rei está agendado para as 20h (de Brasília) deste domingo (3), no MorumBis, pela penúltima rodada do Paulistão.

O São Paulo ainda não confirmou sua classificação, mas lidera o Grupo D, com 18 pontos. O time poderá assegurar a vaga no mata-mata se vencer o clássico diante do rival.

