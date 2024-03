Lazio tem três jogadores expulsos, e Milan vence com gol no final pelo Italiano

Lazio e Milan se enfrentaram nesta sexta-feira, no Estádio Olímpico de Roma, pela 22ª rodada do Campeonato Italiano, e o time rossonero acabou levando a melhor por 1 a 0, graças ao gol de Noah Okafor no apagar das luzes, mais precisamente aos 43 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Milan permaneceu na terceira colocação da tabela, com 56 pontos, e encurtou para um tento a distância para a Juventus, vice-líder e que tem um jogo a menos. Já a Lazio continua com 40 pontos, na nona posição.

A próxima partida do Milan acontece na quinta-feira, às 17h (de Brasília), contra o Slavia Praha, da República Tcheca, pela ida das oitavas de final da Liga Europa. A Lazio, por sua vez, encara o Bayern de Munique na terça-feira, também às 17h, pela volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. O time italiano venceu o primeiro jogo por 1 a 0.