Gil se encaixa em reencontro com Carille e soma todos minutos no Santos em 2024

Um fator que pode estar ajudando Gil a desempenhar esse bom futebol é o reencontro com Gil. Eles trabalharam juntos no Corinthians ao longo de 2019. Juntos, são 37 jogos, com 17 vitórias, 13 empates e sete derrotas.

Classificação e jogos Paulista

O reencontro, portanto, fez bem ao zagueiro, que vem agradando a comissão técnica e os torcedores. O defensor deve estar entre os titulares novamente neste domingo (3), contra o Red Bull Bragantino.

O embate está marcado para às 18h (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista.

