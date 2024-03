E o naming rights do CT? Veja situação, valores e planos da diretoria do Corinthians

O CT do Corinthians foi inaugurado em setembro de 2010 e seu nome homenageia Joaquim Grava, que foi médico do clube por anos. Sua estrutura é tida como referência no país, com três campos oficiais, hotel com 32 apartamentos e diferentes instalações de alto nível.

Desde que Melo assumiu a presidência do clube, o mandatário e sua equipe de marketing vêm tentando angariar diferentes receitas. No começo de janeiro, o Timão fechou patrocínio máster com a VaideBet, em um acordo de R$ 370 milhões em três anos.

