Dorival justifica convocação de Richarlison e diz que monitora Neymar

Durante entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira, Ange Postecoglou, treinador do Tottenham, confirmou que Richarlison sofreu uma lesão no duelo contra o Wolverhampton e desfalcará a equipe de Londres.

E o Neymar?

Dorival também falou sobre Neymar, que se recupera de uma grave lesão no joelho esquerdo e não joga desde outubro. O jogador do Al-Hilal se contundiu na derrota de 2 a 0 do Brasil para o Uruguai.

"O Neymar está sendo monitorado. Está tentando acelerar esse processo. Temos que respeitar os protocolos, é uma lesão bem complicada e difícil, mas é um grande profissional, sabe da sua importância e fará de tudo para estar o mais rápido com nós", contou.

"Natural que teria um ou outro nome que gostaríamos que estivesse, mas não significa que não tem outro jogador que pode ocupar esse espaço. São todos jogadores conhecidos. Alguns jovens, mas com experiência. Pegando cada um deles, sei que eles estão preparado e farão um papel muito bonito", finalizou.

A Seleção Brasileira enfrenta a Inglaterra no dia 23 de março, às 16 horas (de Brasília), em Wembley, em Londres. Já no dia 26, o Brasil encara a Espanha, às 17h30, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri. Ambos os jogos são amistosos.