Corinthians x Santo André: veja prováveis escalações e informações do jogo válido pela 11ª rodada do Paulista

O Corinthians recebe a equipe do Santo André neste sábado, às 16 horas (de Brasília), no gramado da Neo Química Arena. O duelo é válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista.

A equipe comandada por António Oliveira vem de uma derrota para a Ponte Preta, por 1 a 0, no último final de semana. O revés brecou a sequência positiva de três vitórias e um empate sob o comando do português.

O Timão está na lanterna do grupo C, com 10 pontos, e ainda sonha com uma classificação para a fase seguinte do Estadual. Para prosseguir no torneio, o Coringão precisa vencer seus próximos dois compromissos (Santo André e Água Santa) e torcer para Mirassol e Inter de Limeira, ambos com 14 unidades, não triunfarem até o fim do estágio de grupos.