Cazares volta a ser titular contra o Bragantino e tenta mostrar seu valor no Santos

Concorrente direto do equatoriano por uma vaga de camisa 10 no Santos, Giuliano ainda está recebendo uma atenção especial do departamento médico após sofrer uma lesão na panturrilha esquerda. O jogador está alternando entre treinos no campo e na academia. O time quer ter ele 100% na fase final do Paulistão.

Giuliano chegou à Vila Belmiro com status de titular e apresentou bons números enquanto esteve à disposição. Assim, Cazares começou o ano como reserva. Com a lesão do companheiro, o equatoriano emplacou uma sequência entre os 11 iniciais.

Ao todo, o meia soma seis jogos nesta temporada, sendo quatro como titular. Ele não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência até o momento.

O jogo contra o Bragantino, portanto, será de suma importância para Cazares tentar cavar uma vaga entre os titulares do Santos. O embate será domingo (3), às 18h (de Brasília), no Nabi Abi Chedid, pela 11ª rodada do Paulistão.

O Peixe já está classificado para as quartas de final do Estadual e lidera o Grupo A, com 22 pontos.

