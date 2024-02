Jorge só aguarda inscrição no Paulista para ficar à disposição do Santos

O lateral Jorge está cada vez mais perto de fazer sua estreia com a camisa do Santos. Treinando integralmente com o grupo no CT Rei Pelé, o jogador só aguarda o início da fase de mata-mata do Campeonato Paulista para ser inscrito e ficar à disposição do técnico Fábio Carille.

O Peixe anunciou a contratação do atleta ainda no fim do ano passado. Ele vinha se recuperando de uma operação no joelho direito, realizada ainda quando defendia o Fluminense, e demorou a ser integrado aos treinamentos.

Nas últimas semanas, o Santos começou a reinserir o ala à equipe e viu Jorge evoluir fisicamente. Agora, o atleta tem participado normalmente das atividades e está praticamente 100%, esperando apenas o início do mata-mata para ser inscrito no Paulistão e poder jogar pelo time alvinegro.