Perto do Corinthians, Cacá se despede do Athletico-PR: 'Obrigado por tudo'

O zagueiro Cacá, que está próximo de ser anunciado como novo reforço do Corinthians, se despediu do Athletico-PR no Instagram. O atleta de 24 anos, que pertence ao Tokushima Vortis, estava emprestado ao Furacão até meio do ano.

"Chegou o momento de dizer adeus a essa família que me acolheu com tanto carinho. Cada jogo, cada vitória e até mesmo as derrotas, foram parte de uma jornada inesquecível aqui no Athletico. Levo comigo as lembranças mais preciosas e a gratidão por todo apoio da torcida e da equipe. Seguirei em frente, mas sempre carregando o Furacão no coração. Obrigado por tudo!", comentou Cacá.

A tendência é que o Corinthians adquira Cacá por empréstimo até o final do ano, com obrigação de compra caso o beque atinja metas. Os detalhes finais estão sendo acordados entre Timão e o clube japonês.