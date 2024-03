Dudu, do Palmeiras, e esposa anunciam gravidez com post conjunto; veja

Um dos maiores ídolos recentes do Palmeiras, Dudu segue se recuperando de lesão para voltar aos gramados ainda neste ano. O atacante rompeu o ligamento cruzado do joelho em agosto do ano passado, passou por cirurgia e, desde então, vem se cuidando para retornar a campo o mais rápido possível.

Dessa forma, ainda sem Dudu, o Alviverde vai em busca do título do Paulistão pelo terceiro ano consecutivo. Já classificado para as quartas de final, o Palmeiras volta a campo neste domingo para o clássico contra o São Paulo, às 20 horas (de Brasília), no Morumbis, pela 11ª rodada da competição.

Neste momento, o Verdão é o líder da classificação geral, com 24 pontos - a equipe ultrapassou o Santos na última quarta-feira ao vencer a Portuguesa. Os comandados de Abel Ferreira também figuram no topo do Grupo B, com vantagem de oito pontos sobre o segundo colocado.