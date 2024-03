Dirigentes do Flamengo viajam para tentar a contratação de Léo Ortiz

O Flamengo vem tendo um ótimo começo de temporada, principalmente na parte defensiva. Ainda assim, os rubro-negros ainda tentam a contratação do zagueiro Léo Ortiz para a sequência do ano.

Os dirigentes do clube carioca adotam a tranquilidade na negociação com os paulistas. No entanto, a definição da vinda do defensor terá que acontecer até a próxima semana.