Cristiano Ronaldo é suspenso por gesto obsceno em resposta a gritos de 'Messi'

O atacante Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, foi suspenso por um jogo pelo Comitê Disciplinar da Federação Saudita de Futebol pelos gestos obscenos aos torcedores do Al-Shabab, no último domingo, em partida do Campeonato Saudita. A ação ocorreu como forma de resposta aos gritos de "Messi", seu principal rival no futebol.

Além da suspensão, o jogador sofreu uma multa de 10 mil riais sauditas (em torno de 13 mil reais). O Al-Nassr também terá que pagar 20 mil riais sauditas (46 mil reais) ao Al-Shabab, como forma de compensação aos custos do processo.

O confronto que causou a punição terminou com vitória do Al-Nassr por 3 a 2 e o último gol foi marcado nos minutos finais pelo meia brasileiro Anderson Talisca.