"Casemiro é fantástico", define Erik ten Hag, técnico do Manchester United

Erik ten Hag, técnico do Manchester United, não economizou elogios para a importância do volante Casemiro para o elenco. O brasileiro foi o herói da classificação do time para as quartas de final da Copa da Inglaterra na vitória desta quarta-feira por 1 a 0 sobre o Nottingham Forest.

Casemiro marcou o gol do triunfo aos 44 minutos da etapa complementar. "É um exemplo de liderança e é um jogador de futebol fantástico", destacou o treinador. " Ele marcou mais gols do que nunca em toda a sua carreira, pelo United, então é ótimo ter um jogador como Casemiro no elenco e na equipe", emendou Erik ten Hag.