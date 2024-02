Carille prevê três reforços no Santos após Paulistão e aponta posições carentes do elenco

O comandante ainda apontou os setores mais carentes do atual elenco do Peixe. Na sua visão, o cube precisa, principalmente, de mais um zagueiro e um ponta direita.

"O Joaquim é sempre um risco de perder a qualquer momento. O Jair, com a idade e potencial que tem, pode começar a servir a seleção. É um lugar que não podemos ficar descobertos. Tem a questão do lado direito, com Pedrinho e Otero. No meio do ano tem Copa América e o Otero pode ir. Vamos ficar sem ele por um mês. Não podemos errar", contou.

"Estamos de olho. Não é para agora, mas sim para abril. Então talvez um zagueiro e um atacante pela direita. Na lateral vamos ver a resposta de Jorge, Dodô e Souza. Temos que ter bastante cuidado, mas deve chegar três peças", finalizou.

O Santos, porém, corre risco de sofrer um novo transfer ban da Fifa. O Alvinegro Praiano está com uma dívida como o Krasnodar, da Rússia, pela contratação de Cueva.

Já classificado à próxima fase do Paulistão, o Santos lidera o Grupo A, com 22 pontos.

O próximo desafio do time é contra o Red Bull Bragantino. O embate está agendado para as 18h (de Brasília) deste domingo, no Nabi Abi Chedid, pela penúltima rodada da primeira fase do Estadual.