Após classificação, Tchê Tchê elogia torcida do Botafogo e entende críticas

O Botafogo conquistou uma vaga para a terceira fase da Libertadores, após vencer o Aurora, da Bolívia, pelo placar de 6 a 0 (7 a 1 no agregado). Os alvinegros tiveram grande atuação no Estádio Nilton Santos.

O volante Tchê Tchê afirmou que entende as críticas da torcida durante o começo da temporada. No entanto, o jogador pregou foco na sequência do ano e valorizou o apoio vindo das arquibancadas contra o Aurora, afirmando que o Botafogo é uma equipe muito difícil de ser batida em casa.