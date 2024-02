Abel projeta clássico contra o São Paulo, mas descarta vingança por Supercopa

Desde outubro de 2020, quando Abel Ferreira assumiu o Verdão, aconteceram 21 Choques-Reis, com sete vitórias palmeirenses, sete empates e sete derrotas

No dia 4 de fevereiro, as equipes se enfrentaram no Mineirão, em duelo que colocou frente a frente o campeão do Brasileirão (Palmeiras) e da Copa do Brasil (São Paulo) da última temporada. Depois de um 0 a 0 no tempo normal, o Tricolor levou a melhor nos pênaltis, por 4 a 2. Esse, portanto, será o segundo Choque-Rei da temporada, com onze jogos disputados até aqui.

O Palmeiras, que venceu o Santos e empatou com o Corinthians, busca melhorar seu aproveitamento em clássicos. A equipe de Abel Ferreira, com 24 pontos, já está nas quartas de finais do Campeonato Paulista desde a última rodada.

Além disso, com a vitória sobre a Portuguesa, garantiu o primeiro lugar do Grupo B e assumiu aponta na classificação geral. Por outro lado, o São Paulo ainda não se garantiu na próxima fase. O Tricolor é líder do Grupo D, com 18 pontos.

