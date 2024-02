Volta de Pedro Raul e Coronado ampliam leque de opções para António no Corinthians

Já Igor Coronado pode ser uma nova alternativa ao meio de campo do time. Com Raniele e Maycon mais recuados, o atleta pode se dividir com Rodrigo Garro na armação de jogadas da equipe. Após vários anos no Al-Ittihad, da Arábia Saudita, ele foi contratado sob grande expectativa da torcida.

Classificação e jogos Paulista

Além dos dois jogadores, António Oliveira terá o retorno do goleiro Cássio, que cumpriu suspensão na última rodada e pode voltar à corintiana. O titular nos últimos dois jogos foi Carlos Miguel.

Com novas opções, o Corinthians tem uma chance remota de classificação à próxima fase do Estadual, mas promete lutar até o fim. A equipe está na lanterna do Grupo C, com dez pontos, quatro de diferença para Mirassol e a Inter de Limeira, que tem um jogo a menos.

O Timão, inclusive, pode ser eliminado sem nem entrar em campo, caso a Inter vença o São Paulo nesta quarta-feira, em duelo atrasado pela quinta rodada do torneio.

Quer saber tudo o que rola com o Corinthians sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.