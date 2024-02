Palmeiras vence Portuguesa com mais um gol de Flaco e assume liderança geral do Paulistão

O Verdão agora volta a campo no domingo para clássico contra o São Paulo. O Choque-Rei acontece no Morumbis, às 20 horas (de Brasília), pela 11ª rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Enquanto isso, a Portuguesa tem pela frente o Mirassol, no sábado, às 18 horas, no Canindé.

O jogo

Aos quatro minutos do primeiro tempo, a Portuguesa chegou com perigo. Maceió recebeu lançamento, Piquerez estava na cobertura mas não conseguiu afastar direito. O atacante da Lusa não conseguiu concluir e Weverton segurou a bola. Pouco depois, o Verdão teve chance em bola parada e Raphael Veiga carimbou a barreira. Com 15 minutos no relógio, o Palmeiras teve mais uma falta para cobrar. Endrick mandou rasteiro e no rebote mandou perto do gol de Thomazella.

Mais para frente, o camisa 9 tentou novamente. Após boa troca de passes do Alviverde, Endrick recebeu na intermediária, mas bateu fraco. Por volta dos 25, a Lusa quase abriu o placar devido a uma falha de Weverton. A Lusa cobrou falta direto, o goleiro espalmou quase para dentro do gol e depois conseguiu salvar e mandou para escanteio. Na sequência, o Verdão teve boa chegada com Flaco, que mandou pelo lado de fora da meta de Thomazella.

Raphael Veiga levou perigo à meta da Portuguesa aos 36. O meia cobrou falta direto e obrigou o goleiro a fazer boa defesa no canto. Já nos acréscimos, Murilo se complicou, recuando uma bola de forma errada. Giovanni Augusto tentou aproveitar, o zagueiro seguiu no lance e tirou a bola do adversário, derrubando-o na área. O jogador da Lusa ficou pedindo pênalti.

Na volta para o segundo tempo, o Palmeiras pressionou a Lusa, buscando abrir o placar, ainda seguiu com dificuldades para furar a defesa rival. Por volta dos dez minutos, Luan sofreu um pisão de Victor Andrade. O árbitro foi chamado pelo VAR e expulsou o jogador da Portuguesa. E só com um a mais em campo o Verdão conseguiu abrir o placar aos 21. Marcos Rocha cruzou a bola na área, Caio Paulista tentou cabecear e acabou ajeitando para Flaco López, que aproveitou e fez, de cabeça, para colocar o Verdão na frente.