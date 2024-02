De Bruyne tem retorno empolgante e apresenta número impressionantes no Manchester City

Com a ajuda do bom desempenho do belga, o Manchester City segue na disputa do Campeonato Inglês e enfrenta o Manchester United neste domingo, às 12h30 (de Brasília), no Etihad Stadium. A equipe comandada por Pep Guardiola ocupa a vice-liderança da competição, com 59 pontos em 26 jogos, e está atrás somente do Liverpool, que soma um ponto a mais.