Comitê Disciplinar descarta denúncia do Sevilla sobre vídeos da Real Madrid TV

O Comitê Disciplinar da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) descartou as denúncias apresentadas pelo Sevilla sobre uma "campanha de perseguição e assédio" da Real Madrid TV aos juízes que apitaram a partida entre os clubes no último domingo pelo Campeonato Espanhol. O jogo realizado no Santiago Bernabéu terminou com vitória da equipe merengue por 1 a 0.

Segundo o comitê, o documento entregue pelo Sevilla não especifica o que o Real Madrid está violando e nem quais pontos do código estão sendo infringidos. O vídeo em questão foi publicado no último sábado, um dia antes do confronto, e mostrava alguns erros do árbitro Isidro Díaz de Mera contra os "Blancos".