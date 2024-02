Com gol de James, São Paulo bate Inter de Limeira e encerra jejum de quatro jogos sem vitória no Paulistão

São Paulo ganha confiança e melhora na etapa complementar

O gol marcado nos acréscimos do primeiro tempo parece ter feito bem a Ferreirinha, que voltou para a etapa complementar com confiança e passou a protagonizar boas jogadas, partindo para cima da marcação e levando a melhor na maioria das vezes. Logo aos dois minutos, o atacante tricolor subiu pela esquerda, se livrou do adversário e cruzou para Calleri, que completou de calcanhar, forçando boa defesa do goleiro rival.

Mais tarde foi a vez de Ferreirinha receber ainda no campo de defesa, arrancar, invadir a área e bater forte, mas novamente o goleiro da Inter de Limeira estava bem posicionado para fazer outra ótima intervenção, evitando o que seria um verdadeiro golaço do atacante do São Paulo.

Na metade do segundo tempo, com a vantagem no placar, Thiago Carpini decidiu preservar Wellington Rato e Lucas Moura, que recentemente voltara, de lesão, e Ferreirinha, autor do gol, promovendo as entradas de Luciano, James Rodríguez e Michel Araújo, respectivamente. A entrada do meia colombiano foi bastante comemorada pela torcida são-paulina que compareceu ao Mané Garrincha.

E foi justamente dois dos atletas acionados na etapa complementar que participaram da jogada do segundo gol do São Paulo. Luciano tabelou com James Rodríguez, ajeitou e bateu com categoria da entrada da área, no cantinho, vencendo o goleiro Max.

Já nos acréscimos foi a vez de Luciano receber de James Rodríguez, costurar a defesa inteira da Inter de Limeira e bater para o gol. Max fez a defesa, mas, no rebote, James Rodríguez apareceu para completar para o fundo das redes e garantir a importante vitória tricolor em Brasília.