Cifuentes e Villalba são apresentados pelo Cruzeiro na Toca da Raposa

O argentino de 29 anos contou que trocou mensagens com um velho conhecido da torcida cruzeirense. "Falei com Sorin há poucos dias, ele mandou mensagem e foi algo muito edificante para mim, porque quando era pequeno eu via esses jogadores na televisão, como Sorín e até mesmo o Ronaldo. Ele me disse parabéns e me desejou uma boa passagem por aqui".

Villalba falou sobre suas características, mas disse que prefere mostrar em jogo. "Nas apresentações ou entrevistas tento não falar muito sobre mim, porque tenho que mostrar no campo, não falar. Então eu poderia dizer, eu jogo aqui, eu tenho saída, eu tenho jogo, eu tenho muita coisa, mas tenho que mostrar dentro de campo. Todas as perguntas que vocês me fazem tentarei responder dentro de campo, creio que vai ser mais fácil assim".

O jogador contou que tem vontade de escrever sua história no Cruzeiro e prometeu "tentar traduzir e mostrar esse desejo e essa gana que tinha de jogar aqui no Brasil no campo".

O zagueiro ainda revelou que vai morar sozinho no Brasil, sua esposa e filho ficaram na Argentina. "Espero não sentir tanto esse golpe de estar longe deles".