Atacante do Sporting Cristal é o jogador com mais gols no mundo em 2024

Aos 36 anos, o uruguaio Martín Cauteruccio vive um dos melhores momentos de sua carreira. Atuando pelo Sporting Cristal, do Peru, o atacante é o atleta com mais gols no mundo em 2024, deixando para trás grandes goleadores do futebol mundial, como Mbappé, Lewandowski e Vlahovic.

De acordo com os dados do Sofascore, Martin Cauteruccio já marcou 17 gols em apenas sete jogos neste ano, possuindo uma média de 2,4 tentos por partida. Além disso, ele precisa de apenas 33 minutos em campo para balançar as redes e converteu 16 de suas 17 chances claras de gol.