Alario marca, Internacional bate Asa e garante vaga na segunda fase da Copa do Brasil

O jogo

A primeira grande oportunidade de abrir o placar foi logo aos dois minutos. Vitão tocou errado para o goleiro Anthoni e Flávio Souza interceptou. O camisa 29 tirou do alcance do arqueiro e passou para trás. Com o gol vazio, Didira teve todo o tempo do mundo para finalizar, mas bateu por cima do gol e desperdiçou ótima chance.

E quem não faz, leva. Três minutos depois, o Inter fez o primeiro gol. Após cobrança de escanteio de Mauricio, Renê desviou na primeira trave. Bem próximo à pequena área, Alario conseguiu o domínio, fez o giro e colocou a bola no fundo da rede do Asa.

Aos 10 minutos, o Asa deixou tudo igual, mas viu o gol ser anulado. Gabriel fez boa jogada e passou pela zaga do Inter. O lateral finalizou cruzado, rasteiro, e o chute serviu como passe para Didira, que se jogou na bola e balançou as redes. No entanto, o bandeirinha marcou impedimento do meia no lance.

Com 31 minutos, o Asa chegou com perigo novamente. Gabriel cobrou falta e obrigou o goleiro Anthoni a fazer grande defesa para evitar o empate da equipe alagoana. Sete minutos depois, o Inter quase ampliou com Bruno Henrique, que chegou batendo para fora após bom pivô de Alario.