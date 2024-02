Um dos pilares, Pituca não se surpreende com o Santos no topo do Paulista

Após a queda para a Série B, a expectativa era de um início difícil para o Santos, ainda mais com a reformulação do elenco. OPeixe, contudo, está no topo do Paulista.

Um dos pilares, Diego Pituca foi na contramão e diz que não está surpreso com a campanha santista e ressalta o trabalho feito no clube.

"Acho que não, todo mundo que está aqui sabia da dificuldade, desde o primeiro dia que a gente voltou a trabalhar, sabia que tínhamos que brigar lá em cima. Seguimos cada jogo como se fosse uma final. O Carille sempre pedindo intensidade e hoje está colhendo os frutos", disse.