Treinador do United mantém confiança em Antony, mas alerta: 'Terá que esperar'

O atacante Antony passa por um momento difícil com a camisa do Manchester United. Contratado a peso de ouro, o ex-são-paulino perdeu a posição na equipe - ele foi titular em apenas um dos últimos oito jogos. Para o técnico Erik ten Hag, é o momento de o atleta buscar a sua melhor preparação nos treinos.

"O Antony é um jogador que tem caráter e que vai lutar, mas agora tem que esperar pela chance", avisou o treinador nesta terça-feira.

"Eu o apoiei durante muito tempo, porque sei que ele tem grande capacidade e pode ser imparável. Nenhum zagueiro consegue detê-lo, pois é um dos jogadores mais rápidos no primeiro quilômetro. Estou confiante de que posso contar com ele no futuro", emendou o comandante.