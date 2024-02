Santos é notificado e receberá novo transfer ban devido à dívida por Cueva

O Santos estava impedido de registrar jogadores desde o começo de fevereiro devido a uma multa de R$ 4 milhões com Bustos. A punição caiu nesta segunda-feira. Com isso, o Peixe correu para registrar o goleiro Gabriel Brazão para contar com ele na segunda fase do Campeonato Paulista.

Com o novo trasnfer ban a caminho, portanto, o Alvinegro Praiano deve voltar a ficar impedido de contratar atletas. E, desta vez, a multa tem um valor bem mais elevado. Ou seja, será mais difícil de pagar.

Contratação polêmica

Recentemente, o Santos venceu um processo contra Cueva. O Tribunal Arbitrário do Esporte (CAS) decretou que o jogador deverá pagar cerca de R$ 24 milhões ao Alvinegro Praiano.

O meio-campista rescindiu o seu contrato com o Santos e se transferiu para o Pachuca, do México, em 2020. A transferência acabou gerando uma grande polêmica nos bastidores. Meses depois, o clube e o jogador foram condenados pela Fifa a pagar cerca de R$ 40 mi pela quebra unilateral de contrato.