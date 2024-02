Coutinho diz que seleção precisa de Neymar para buscar hexa na Copa de 2026

Neymar e Philippe Coutinho viveram grandes momentos na Seleção Brasileira, tanto na principal, quanto nas categorias de base. Durante entrevista ao jornal espanhol Sport, Coutinho disse que o jogador do Al-Hilal ainda tem muito a entregar para o futebol, e que o Brasil precisa dele para buscar o sexto título da Copa do Mundo.

"Estamos falando de um dos melhores jogadores ativos do mundo. Ele sofreu uma lesão grave agora, mas com certeza voltará mais forte. Ele está cada vez mais próximo de voltar ao campo e com certeza tem muito a contribuir para a nossa seleção, para os clubes e para o futebol", falou.

"Ele é o principal jogador do Brasil e nós, brasileiros, temos que tê-lo em campo para tentar a sexta Copa do Mundo", completou.