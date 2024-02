Na mira do São Paulo, André Silva se despede de colegas em Portugal

O São Paulo está de olho na contratação do atacante André Silva, que vem brilhando pelo Vitória de Guimarães. Segundo o jornal Record, o atleta dirigiu-se ao Centro de Treinamentos do clube português na manhã desta terça-feira, mas não para treinar, e sim para se despedir de seus colegas.

A publicação ainda confirma que André Silva está "praticamente fechado" com o São Paulo e que ele já recebeu autorização do Vitória de Guimarães para não treinar com o elenco para se organizar e viajar ao Brasil.

Para contar com André Silva, o time paulista deverá desembolsar cerca de 3,8 milhões de euros (cerca de R$ 20,3 milhões). O Vasco da Gama era outro clube brasileiro que tinha interesse na contratação do jogador.