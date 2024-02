Felipe Bardi e Erik Cardoso são atrações brasileiras no Mundial Indoor

Com a experiência de terem disputado o Mundial Indoor de 2022, em Belgrado, na Sérvia, e principalmente por terem corrido os 100m em menos de 10s, Felipe Bardi e Erik Cardoso estão entre as atrações da seleção que disputa de sexta-feira (1) a domingo (3), o Mundial de Pista Coberta na Emirates Arena, em Glasgow, na Escócia.

Os dois velocistas vão participar dos 60m - prova análoga aos 100m disputados ao ar livre -, com o objetivo de aperfeiçoar a largada. O treinador Darci Ferreira da Silva mostrou bastante confiança nos atletas.

"Vão fechar o primeiro ciclo do ano no Mundial Indoor. Depois treinarão para o Mundial de Revezamentos das Bahamas, em maio, e para os Jogos Olímpicos de Paris, em agosto. As expectativas são as melhores possíveis", comentou.