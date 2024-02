Dorival revela lista com 55 nomes para 1ª convocação na Seleção e quer manter trabalho já feito: "Não posso cortar bruscamente"

Dorival quer manter trabalho que já vinha sido feito, mas vê dificuldades no caminho

Dorival Júnior também comentou sobre como planeja trabalhar durante seu período com a Seleção Brasileira. O técnico deixou claro que não pode interromper um trabalho que já vinha sendo feito para tentar implementar uma nova maneira de jogar e que, dessa forma, deseja aproveitar os frutos deixados por seus antecessores.

"Eu acredito numa manutenção de um trabalho, numa fase seguinte a tudo aquilo que vinha sendo desenvolvido na CBF. Não posso cortar bruscamente, eu não posso modificar bruscamente, tenho que tentar fazer o que sempre fiz nos clubes: aproveitar ao máximo possível os trabalhos deixados pelos últimos profissionais que aqui estiveram; isso nos deixa adiantados com relação a uma formação. Quando você chega onde tudo preciso passar por um recomeço, é muito complicado e não é isso que quero fazer", salientou o ex-São Paulo.

Dorival complementou: "Nós temos uma estrutura de equipe, que já veio de Copas anteriores, cada um teve sua oportunidade inicial, temos uma equipe muito boal, precisamos encontrar o reencontrar o caminho de uma equipe que nos passe e ao torcedor uma segurança, uma certeza um pouco maior. É tudo que nós queremos que aconteça. Por isso, é importante deixar que todos se sintam muito confortáveis pelo que estão desenvolvendo nos seus clubes. Não quero ter que colocar um jogador fora das características do que vem apresentando; ele pode até jogar numa posição um pouco diferente, mas mantendo as características do que vem apresentando".

O treinador, porém, explicou que apesar de se manter esperançoso quanto à manutenção do trabalho, sabe que não terá um caminho fácil pela frente. De acordo com o ex-São Paulo, hoje o cenário vivido pelos torcedores é de insegurança e incerteza - muito por conta dos últimos resultados, considerados aquém do esperado.

"É natural que estejamos vivendo uma certa insegurança, incerteza, uma desconfiança geral em razão desse instante pelo qual estamos passando. Mas a Seleção Brasileira se reinventa, tem jogadores de muito bom nível, se encontrarmos um caminho entre as individualidades e aquilo que eles podem produzir coletivamente, de repente podemos acelerar ainda mais essa recuperação. Talvez tenhamos dificuldades no início. Nada vai acontecer por acaso. Demanda trabalho, tempo, acima de tudo. Que os que venham para cá venham muito focados e muito preparados, porque o objetivo maior está ali na frente", declarou o técnico.